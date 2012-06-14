Видео портал (платный)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки133 просмотра

Здравствуйте фрилансеры.

Нуждаюсь в создании сайта под ключ,видео каталог.

Сайт будет платный (за просмотры или vip аккаунт)

Что хотелось бы видеть :

Яркий,оригинальный дизайн

По функцианалу:

1. Видео галерея

2. Постраничный вывод видео в виде мозаики

3. Все видео доступны только после платной подписке.

4. При клике на видео сначала показывается анимация загрузки, после полной загрузки требует оплату, потом перебрасывает снова на эту страницу и уже можно просматривать видео.

5. Разработка модуля оплаты

(www.a1agregator.ru/)

Предпочтение тем у кого есть подобные проекты

Варианты:

joomla + allvideo plugin

Скрипт для видео сайта Phpmelody

Оплата будет строго по факту выполненной работы, т.е вы показываете готовый проет на своем хостинге после чего я перевожу Вам денежку.

Ни каких предоплат не будет т.к был горький опыт на фрилансе с этим человеком www.free-lance.ru/users/s... – Alexsey Nemov [soulme] который после предоплаты в 50% просто пропал.

Joomla
13 лет назад
tkrp
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт 5-6 страниц

    Сделать небольшой сайт (5–6 страниц). Ничего сверх-крутого не надо — лаконично и красиво. Главная страница, новости (должны подгружаться с другого сайта, скрипт есть), избранные новости (я сам добавляю которые посчитаю ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мобильный сайт

    Есть сайт imperiataxi.ru нужно сделать мобильную версию как тут http://m.9995 556.ru Будет 3 крупных меню и 1 маленькое 1. Заказать такси 2. тарифы 3. Позвонить И полная ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скопировать сайт

    вообщем нужно скопировать и поменять в сайте некоторые вещи. Задача немного странная и может показаться вам непонятной, но это хотят клиенты :) нужно скопировать - http://www.aeroflot.ru/cms/ 1. Самолёт двигается, вылетяет ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка сайта bmw3erclub.ru

    Разработка сайта bmw3erclub.ru Техническое задание по созданию сайта bmw3erclub.ru 1. Имя сайта (название домена). bmw3erclub.ru домен уже зарегистрирован. 2. Название сайта. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад