Видео портал (платный)

Здравствуйте фрилансеры.

Нуждаюсь в создании сайта под ключ,видео каталог.

Сайт будет платный (за просмотры или vip аккаунт)

Что хотелось бы видеть :

Яркий,оригинальный дизайн

По функцианалу:

1. Видео галерея

2. Постраничный вывод видео в виде мозаики

3. Все видео доступны только после платной подписке.

4. При клике на видео сначала показывается анимация загрузки, после полной загрузки требует оплату, потом перебрасывает снова на эту страницу и уже можно просматривать видео.

5. Разработка модуля оплаты

(www.a1agregator.ru/)

Предпочтение тем у кого есть подобные проекты

Варианты:

joomla + allvideo plugin

Скрипт для видео сайта Phpmelody

Оплата будет строго по факту выполненной работы, т.е вы показываете готовый проет на своем хостинге после чего я перевожу Вам денежку.

Ни каких предоплат не будет т.к был горький опыт на фрилансе с этим человеком www.free-lance.ru/users/s... – Alexsey Nemov [soulme] который после предоплаты в 50% просто пропал.