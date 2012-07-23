Мобильный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок219 просмотров

Есть сайт imperiataxi.ru

нужно сделать мобильную версию как тут http://m.9995 556.ru

Будет 3 крупных меню и 1 маленькое

1. Заказать такси

2. тарифы

3. Позвонить

И полная версия сайта

В заказать такси будут будут графы как тут

http://www.imperiataxi.ru/zakaz.php

после чего готовая заполненная карточка попадает на почту.

Тарифы будут как тут http://www.imperiataxi.ru/taxi_tariff.php

Позвонить следовательно на наш номер

Жду Ваши предлодения

13 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$200
14 дней
Это Пожалуй самый ответственный исполнитель их всех которых я встречал. Очень трудно нам дался проект но в итоге он был выполнен на все 100! Спасибо Вам Владимир за Ваши труды. Как специалист прекрасно знает свое дело и делает все на совесть. Все четко и без косяков.
Отличный заказчик, который умеет правильно сформулировать и поставить задачу что очень важно! Всегда на связи, и оперативно проверяет выполненную работу. Своевременная оплата, ответственность и надёжность это про него. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать сайт

    вообщем нужно скопировать и поменять в сайте некоторые вещи. Задача немного странная и может показаться вам непонятной, но это хотят клиенты :) нужно скопировать - http://www.aeroflot.ru/cms/ 1. Самолёт двигается, вылетяет ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка сайта bmw3erclub.ru

    Разработка сайта bmw3erclub.ru Техническое задание по созданию сайта bmw3erclub.ru 1. Имя сайта (название домена). bmw3erclub.ru домен уже зарегистрирован. 2. Название сайта. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-портал по недвижимости

    Необходимо создать портал по недвижимости под ключ (функционал, фирменный стиль, дизайн) по функционалу наиболее близок сайт afy.ru Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ нижеизложенное и отвечать по сути! Краткое описание: 1.Портал сочетает в себе функциональность ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта

    Требуется разработать сайт с поддержкой кроссбраузерности включая IE 5(6,7,8,9)! Обычный корпаративный сайт со статическими страницами в котором будет подключена отдельно созданая флеш-галерея. Как повлияет на стоимость если разрабатывать сайт по кроссбраузерность ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Международная ассоциация

    Международная асоциация профессионального инструмента рекламы недвижимости Создание международной асоциации профессионально рекламы недвижимости. Сайт (направление реклама) Баннеры, объявления по аренде, продаже жилой торговой и коммерчской недвижимости. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт "под ключ" для школы танцев

    Необходимо разработать дизайн и сделать сайт для школы танцев "Quick&amp;Slow". Там есть фотографии интерьера, чтобы понимать, что примерно нужно по цветовой гамме. Можно использовать даже какой-нибудь шаблон и просто его локализовать, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад