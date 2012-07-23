Мобильный сайт

Это Пожалуй самый ответственный исполнитель их всех которых я встречал. Очень трудно нам дался проект но в итоге он был выполнен на все 100! Спасибо Вам Владимир за Ваши труды. Как специалист прекрасно знает свое дело и делает все на совесть. Все четко и без косяков.