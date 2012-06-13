Необходимо создать портал по недвижимости под ключ (функционал, фирменный стиль, дизайн) по функционалу наиболее близок сайт afy.ru Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ нижеизложенное и отвечать по сути! Краткое описание: 1.Портал сочетает в себе функциональность ...
Разработка сайта
Требуется разработать сайт с поддержкой кроссбраузерности включая IE 5(6,7,8,9)!
Обычный корпаративный сайт со статическими страницами в котором будет подключена отдельно созданая флеш-галерея.
Как повлияет на стоимость если разрабатывать сайт по кроссбраузерность IE5+ ?
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