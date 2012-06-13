Разработка сайта

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Закрыт30 заявок307 просмотров

Нужно сделать новый сайт для компании Перитон http://victor.nwcic.ru/. Существующий сайт посвящен исключительно продукции, новый должен рассказывать об услугах компании. Дизайн берем полностью с существующего сайта, исходников нет, но при необходимости отрисуем макеты с существующего. Хотя в идеале - чтобы разработчики сделали это сами.

Сайт делаем на любом бесплатном движке на выбор разработчика (выбор должен быть обоснован), сроки - вчера, т.е. как можно скорее.

Сразу указывайте примерные сроки и стоимость, краткое ТЗ приложено.

13 лет назад
eugenya-spb
Евгения 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад