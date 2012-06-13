Разработка сайта

Нужно сделать новый сайт для компании Перитон http://victor.nwcic.ru/. Существующий сайт посвящен исключительно продукции, новый должен рассказывать об услугах компании. Дизайн берем полностью с существующего сайта, исходников нет, но при необходимости отрисуем макеты с существующего. Хотя в идеале - чтобы разработчики сделали это сами.

Сайт делаем на любом бесплатном движке на выбор разработчика (выбор должен быть обоснован), сроки - вчера, т.е. как можно скорее.

Сразу указывайте примерные сроки и стоимость, краткое ТЗ приложено.