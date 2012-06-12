Необходимо создать сайт с каталогом макетов для полиграфии (визитки, листовки и пр.), чтобы посетители могли скачивать понравившиеся им макеты. Жду предложений по cms и стоимости реализации. Давайте ссылки на свои портфолио.
Сайт с объявлениями посуточной оренды
Заявки фрилансеров
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