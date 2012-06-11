Мультисайт с возможностью маштабирования

Задача по разработке сайта знакомств желательно на движке wordpress multisite.

Масштабируемость на неограниченное кол-во доменнов

- Использование разного дизайна для каждого сайта

- Разное отображение боксов и страниц и анкет на каждом сайте (что бы все отличались друг от друга)

Удобная cms для упраления оптимизации и внесения изменений (для поднятия анкет, добавления фильтров и т.д).