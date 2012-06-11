Заказ на создание сайта строительной компании

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Закрыт26 заявок258 просмотров

Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я сделал подборку сайтов,сайты компаний по строительству деревянных домов по аналогии с которыми необходимо сделать мой сайт .

http://www.gwd.ru

http://l-ds.ru

http://www.dom-da.ru

необходимо создать сайт содержательная часть которого будет похожа на содержание в вышеуказанных сайтах, что касается дизайна сайта то за основу я бы хотел взять сайт http://www.apple.com/ только без анимации (что нибудь по проще ) какой материал необходим для работы по созданию сайта .дизайнер у меня свой. если вас интересует создание данного проекта то напишите сколько будет стоить ваша работа и сроки ее выполнения . более подробно по тел 89267687790 [email protected]

13 лет назад
siddd
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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