Заказ на создание сайта строительной компании

Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я сделал подборку сайтов,сайты компаний по строительству деревянных домов по аналогии с которыми необходимо сделать мой сайт .

http://www.gwd.ru

http://l-ds.ru

http://www.dom-da.ru

необходимо создать сайт содержательная часть которого будет похожа на содержание в вышеуказанных сайтах, что касается дизайна сайта то за основу я бы хотел взять сайт http://www.apple.com/ только без анимации (что нибудь по проще ) какой материал необходим для работы по созданию сайта .дизайнер у меня свой. если вас интересует создание данного проекта то напишите сколько будет стоить ваша работа и сроки ее выполнения . более подробно по тел 89267687790 [email protected]