Необходимо сделать типичную социальную сеть со всеми стандартными функциями... А именно: 1. Профиль (ФИО, мыло, ДР, Адрес, телефон, скайп и т.п., плюс дополнительное поле выпадающим списком - список дам) 2. Блоги 3. ...
Заказ на создание сайта строительной компании
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я сделал подборку сайтов,сайты компаний по строительству деревянных домов по аналогии с которыми необходимо сделать мой сайт .
необходимо создать сайт содержательная часть которого будет похожа на содержание в вышеуказанных сайтах, что касается дизайна сайта то за основу я бы хотел взять сайт http://www.apple.com/ только без анимации (что нибудь по проще ) какой материал необходим для работы по созданию сайта .дизайнер у меня свой. если вас интересует создание данного проекта то напишите сколько будет стоить ваша работа и сроки ее выполнения . более подробно по тел 89267687790 [email protected]
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