Нужно сделать сайт – торговую площадку

Добрый день.

Нужно создать сайт – торговую площадку. На сайте будут продовать, покупать, сдавать в аренду вагоны и локомотивы различных модификаций; запчасти к вагонам и локомотивам; рельсы и шпалы; болты и инструменты и т.д.

Я это вижу в три этапа которыми скорее всего будут заниматься три разных человека (может и один, мне не принциписально):

Работа №1. Нужно создать картинки вагонов в 3Д с флеш я так думаю на главную страницу, чтобы был как бы облет вокруг вагона и на нем были отмечены (может быть при наведении выделялись другим цветом) узлы вагона, которыми будут торговать на сайте. нажав на эти узлы должен быть переход по ссылке на соотвествующую страницу где и будут продоваться данные агрегаты.

Тоесть нужны 3Д картинки с флеш:

- по всем типам вагонов (крытый, полувагон, платформа, хоппер и т.д.)

- по локомотивам и агрегатам к ним

- по торговле материлов ВСП (рельсы, шпалы и болты и т.д.)

- инструмент я думаю тоже нужен будет на картинке

Все выше перечисленные пункты могут быть либо на одной странице на главной и на одной картинке, либо на разных картинках и может быть не только на главной странице.

Работа №2. Нужно создать картинки 3Д для сайта без флеш этой же тематики.

Работа №3. Нужен программист для создания сайта (платформы) чтобы люди могли сами приходить и оставлять объявления, либо это должен делать я. Так же должны стоять фильтры отбора в объявлениях.

В ответах прошу Вас указывать вид работы, который Вы готовы выполнить, ориентировочную стоимость и пример Ваших сделанных подобных работ.

ТЗ приложил! Указывайте на чем предлагаете реализовать, срок и цену!!!