Нужно оценить время и стоимость по примеру функционала hh.ru или rabota.ru Указывайте на чем предлагаете реализовать!
Нужно сделать сайт – торговую площадку
Добрый день.
Нужно создать сайт – торговую площадку. На сайте будут продовать, покупать, сдавать в аренду вагоны и локомотивы различных модификаций; запчасти к вагонам и локомотивам; рельсы и шпалы; болты и инструменты и т.д.
Я это вижу в три этапа которыми скорее всего будут заниматься три разных человека (может и один, мне не принциписально):
Работа №1. Нужно создать картинки вагонов в 3Д с флеш я так думаю на главную страницу, чтобы был как бы облет вокруг вагона и на нем были отмечены (может быть при наведении выделялись другим цветом) узлы вагона, которыми будут торговать на сайте. нажав на эти узлы должен быть переход по ссылке на соотвествующую страницу где и будут продоваться данные агрегаты.
Тоесть нужны 3Д картинки с флеш:
- по всем типам вагонов (крытый, полувагон, платформа, хоппер и т.д.)
- по локомотивам и агрегатам к ним
- по торговле материлов ВСП (рельсы, шпалы и болты и т.д.)
- инструмент я думаю тоже нужен будет на картинке
Все выше перечисленные пункты могут быть либо на одной странице на главной и на одной картинке, либо на разных картинках и может быть не только на главной странице.
Работа №2. Нужно создать картинки 3Д для сайта без флеш этой же тематики.
Работа №3. Нужен программист для создания сайта (платформы) чтобы люди могли сами приходить и оставлять объявления, либо это должен делать я. Так же должны стоять фильтры отбора в объявлениях.
В ответах прошу Вас указывать вид работы, который Вы готовы выполнить, ориентировочную стоимость и пример Ваших сделанных подобных работ.
ТЗ приложил! Указывайте на чем предлагаете реализовать, срок и цену!!!
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