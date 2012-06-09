Создание Интернет-магазина

Требуется программист для создания монобрендового Интернет-магазина.

CMS предлагайте, но только не битрикс. Дизайн в PSD наш, верстка ваша. Наполнять магазин не нужно.

ТЗ и макеты приложил!!! С вас – CMS, стоимость и сроки. Сделать желательно побыстрее, поэтому, если вы заняты еще в десяти проектах, подумайте, сможете ли вы четко соблюсти оговоренный вами же срок.

Оцените, пожалуйста, примерную стоимость и сроки (сроки просим оценить особенно трезво).

В случае, если мы выберем Вашу кандидатуру, мы попросим оценить стоимость более точно, так как у Вас, несомненно, будут вопросы по ТЗ.

Платить готовы поэтапно.