Здравствуйте! Необходимо создать интернет магазин по продаже спортивного питания и спортивных товаров. Платформа - желательно Magento Подробности в ТЗ
Создание Интернет-магазина
Создание Интернет-магазина
Требуется программист для создания монобрендового Интернет-магазина.
CMS предлагайте, но только не битрикс. Дизайн в PSD наш, верстка ваша. Наполнять магазин не нужно.
ТЗ и макеты приложил!!! С вас – CMS, стоимость и сроки. Сделать желательно побыстрее, поэтому, если вы заняты еще в десяти проектах, подумайте, сможете ли вы четко соблюсти оговоренный вами же срок.
Оцените, пожалуйста, примерную стоимость и сроки (сроки просим оценить особенно трезво).
В случае, если мы выберем Вашу кандидатуру, мы попросим оценить стоимость более точно, так как у Вас, несомненно, будут вопросы по ТЗ.
Платить готовы поэтапно.
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