Здравствуйте!

Нужен продающий сайт под ключ на WP тематика ремонт квартир, отделка помещений.

Структуру того, что должно быть отобразили в приложении по ссылке http://vfl.ru/fotos/9e90a79c614942.html

ТЗ

1. Разработать дизайн приятный и продающий

(несколько вариантов из которых мы выберем и доработаем)

2. Настроить все разделы сайта должным образом

3. Сайт должен иметь 3 блока (левый – меню, центральный – основной, справа – блок где будут выводиться заголовки статей с указанием даты)

4. В будущем сайт планируем заполнять полезными статьями строительной тематики для подписчиков, соответственно должен быть блок куда можно будет вставить код сборщика почты

5. Отдельная страница со статьями на которой будут также выводится заголовки новостей с датами, при клике на каждый заголовок должны попадать на страницу со статьей.

6. Всплывающее окно с формой обратной связи как тут при клике на кнопку vanna-pod-klyuch.ru/

Предлагайте цены и сроки.

Оплата через ЯД или карточку сбербанка только за выполненный этап. Вопрос с предоплатой не обсуждается!

Наполнять статьями не нужно, нужен общий дизайн и правильная структура сайта, а также подбор или создание картинок для будущих статей

Все обсуждения через сайт.

Сайты которые понравились:

sv-servise.ru/

www.remont-klyuch.ru/

www.stroi-otdelka.ru/

www.remontkvartir.info/