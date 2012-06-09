Создание одностраничного сайта-воронки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок177 просмотров

Необходимо создать одностраничный сайт воронку(страница захвата) разместить красиво текст и видео .Укажите стоимость и сроки исполнения.Все подробности при личном общении.

13 лет назад
Evgeniu777
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров