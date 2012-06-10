Добрый день. Нужно создать сайт – торговую площадку. На сайте будут продовать, покупать, сдавать в аренду вагоны и локомотивы различных модификаций; запчасти к вагонам и локомотивам; рельсы и шпалы; болты и инструменты и ...
Социальная сеть
Необходимо сделать типичную социальную сеть со всеми стандартными функциями... А именно:
1. Профиль (ФИО, мыло, ДР, Адрес, телефон, скайп и т.п., плюс дополнительное поле выпадающим списком - список дам)
2. Блоги
3. Группы
4. Фото-албомы
5. Загрузка видео
6. Чат
7. Подарки
Так же будем подключать агрегатор и систему отправки СМС с сайта.
Делаем на PHP+MySQL
Исходя из того, что никаких сверхзадач не ставится, интересует ГОТОВОЕ решение типа Social Engine, или Ваши собственные наработки, или что-то другое - предлагайте, обсудим...
Плюс нужен будет дизайн в стиле Apple...
Более подробное ТЗ распишем в процессе общения, исходя из того какое решение Вы предложите. Вся связь только через ЛС.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно оценить время и стоимость по примеру функционала hh.ru или rabota.ru Указывайте на чем предлагаете реализовать!Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен продающий сайт под ключ на WP тематика ремонт квартир, отделка помещений. Структуру того, что должно быть отобразили в приложении по ссылке http://vfl.ru/fotos/9e90a79c614942.html ТЗ ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать сайт "бесплатного хостинга", пишите цены, сроки c дизайном и версткой, и без дизайна, но с версткойСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработать: 1) Простой дизайн 2) Насадить на Joomla + перенести данные 3) Встроить слайд-шоу, плавное автоматическое пролистывание фотографий из папки, при наведении фотография останавливается.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется сделать статичную html страницу "прокладку" в виде блога под ключ . Пример блога http://okolesica.championat.com/blog/cherdancev_kiev Детали в ЛС.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать одностраничный сайт воронку(страница захвата) разместить красиво текст и видео .Укажите стоимость и сроки исполнения.Все подробности при личном общении.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен сайт знакомств,рассмотрю все варианты...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание Интернет-магазина Требуется программист для создания монобрендового Интернет-магазина. CMS предлагайте, но только не битрикс. Дизайн в PSD наш, верстка ваша. Наполнять магазин не нужно. ТЗ и макеты приложил!!! С ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать интернет магазин по продаже спортивного питания и спортивных товаров. Платформа - желательно Magento Подробности в ТЗСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад