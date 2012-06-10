Социальная сеть

Необходимо сделать типичную социальную сеть со всеми стандартными функциями... А именно:

1. Профиль (ФИО, мыло, ДР, Адрес, телефон, скайп и т.п., плюс дополнительное поле выпадающим списком - список дам)

2. Блоги

3. Группы

4. Фото-албомы

5. Загрузка видео

6. Чат

7. Подарки

Так же будем подключать агрегатор и систему отправки СМС с сайта.

Делаем на PHP+MySQL

Исходя из того, что никаких сверхзадач не ставится, интересует ГОТОВОЕ решение типа Social Engine, или Ваши собственные наработки, или что-то другое - предлагайте, обсудим...

Плюс нужен будет дизайн в стиле Apple...

Более подробное ТЗ распишем в процессе общения, исходя из того какое решение Вы предложите. Вся связь только через ЛС.