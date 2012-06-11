Несколько простых сайтов "под ключ"

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Закрыт14 заявок299 просмотров

Необходимо сделать несколько сайтов "под ключ"

Тематика - VoIP телефония. Сайты 1-х или 2-х язычные.

Примеры сайтов:

1. http://www.12voip.com/ - простейший

2. http://www.actionvoip.com/en/index.html - простой

3. http://www.auracall.com/ - средний

В предложениях указвайте сроки и стоимость в зависимости от сложности сайта (приблизительную "шкалу" я привел выше).

13 лет назад
Befreirer
Максим 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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