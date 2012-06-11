Интернет-магазин под ключ

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Закрыт33 заявки261 просмотр

Интернет-магазин по продаже мебели "Собери Сам". Посекционная презентация - картинка, описание. Предложение наиболее подходящих элементов. Инструкции - видео и на печать. Корзина. Возможность просмотра набора выбранных элементов в одном проекте, с последующим выводом на печать. Приём платежей.

13 лет назад
ayax777
46 лет
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров