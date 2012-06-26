Приветствую! Нужно разработать некоторые модули для сайта на DLE, а также натянуть новый дизайн на текущую версию сайта. Более подробно при дальнейшем обсуждении проекта.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Перестал работать поиск аудио с ВК, нужно срочно возобновить работу. Нужен человек с опытом работы с api vk. Детали при дальнейшем общении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно проводить мониторинг появления капчи, если выводится – остановить сбор информации с аккаунта в час. phpВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дать доступ приложению к аудио в социальной сети ВКонтакте.Перейти по заданной ссылке и нажать – разрешить доступ к аудио. Отправить адрес урл страницы. Результаты будут использоваться для доступа только к музыке пользователя (при переходе будет ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно нужен программист работающий с API ВК. Хороший бюджет. Перестал работать поиск по ВК, нужно исправить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать некоторые модули: плеер, плейлист и несколько других.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дать доступ приложению к аудио в социальной сети ВКонтакте.Перейти по заданной ссылке и нажать – разрешить доступ к аудио. Отправить адрес урл страницы.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $800
Сайт посуточной аренды, такой как vlasne.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Дизайн и верстка для торрент трекера Минимализм, светло-серый – синий цвета.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Сайт с обявлениями посуточной оренды квартир с оплатой за размещения, по примеру vlasne.ua doba.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Исправить ошибку в движке поиска музыки с вконтактеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
2 шаблона для торрент трекеров на Dle 9.0 и 8.3 Нужно сделать два дизайны для двух торрент трекеров. Один украинский в светлых тонах и с нестандартным вариантом вывода новостей, а второй международный но также ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно расширить форму добавления новости на дле 9.0 Должно быть 9 различных форм: Фильмы, Музыка, Клипы, Игры, Программы, Книги, Аудио Книги, Спорт, Другое Пример в приложении! Только скрины должны вставляться ссылкой! И не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад