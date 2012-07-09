Цели - Возможность заносить информацию, находить её, сортировать. - Возможность открыть информацию для просмотра группам (создавая их), всем, указав адреса почты. - Возможность увидеть на карте места создания заметок. - ...
Сайт посуточной аренды
Сайт посуточной аренды, такой как vlasne.ua
Заявки фрилансеров
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