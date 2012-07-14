Онлайн блокнот

Цели

- Возможность заносить информацию, находить её, сортировать.

- Возможность открыть информацию для просмотра группам (создавая их), всем, указав адреса почты.

- Возможность увидеть на карте места создания заметок.

- Возможность увидеть самые популярные слова в записях пользователй. Тренды популярных слов – самые быстро растущие.

Описание функционала и возможностей

Объём бесплатно хранимой информации ограничен. объём прикрепляемых документов ограничен.

Хранение аудио, фото, текста, видео же не храним.

Виды записей: заметка, предсказание, отзыв, сон

Доступ к записи: Автор, Группа, Все

Возможность добавить запись, отнести к существующей теме или создать новую, в блоке для записей, дата и время записи, теги подбирает встроенный алгоритм, по популярности среди всех на сайте и наличия в тексте, можно добавить свои теги.

Сделать запись открытой для друзей (список аккаунтов, электронных адресов), сделать открытой для всех. Все, личные, общие, открытые, как фильтр, сохраняется последний выбранный и новая запись с этим статусом. Оформление записи в зависимости от статуса открытости.

Поиск. Поиск по записям настроить таким образом что бы учитывались активные фильтры. Находясь в личные+отзывы поиск обрабатывает только отфильтрованные по этим критериям данные. Поиск сперва идёт по меткам (тегам) затем по текстам заметок. Поиск по вложенным файлам.

Добавить запись как Сон\Предсказание\Отзыв. В зависимости от вида записи изменение её визуальной метки и полей с функционалом, у предсказания и сон поле для дата и вопрос когда напомнить о сне, предсказании. Отзыв отличается от записи тем, что тема меняется на предмет отзыва (фирма, место, отель, товар). Возможность как в существующих блокнотах отнести запись к какой то теме (выглядит как папка.раздел) сохраняется.

Перенос записи осуществляется с помощью перетаскивания в эту папку. Создание и редактирование папок (тем).

Поле «напомнить» по умолчанию не активно (кроме «как предсказание») при желании можно вести дату и время напоминания. На почту и в системе связанным, подписчикам придут сообщения при наступлении времени.

Геолокация, смена места. отображение пользователю контента исходя из его местоположения. Место записи: Город системой или вручную, адрес при желании вводится пользователем. Цель ввода адреса отображение на карте точных мест совершения записей. Сортировка по месту для поиска среди своих. Например, все записи, сделанные на даче.

Карта яндекса с фильтрами и точками мест, где делались записи. Фильтры. Мои, популярные, друзей, всё всех.

Возможность показать запись в блокноте одному или нескольким не входящим в список друзей.

У записи есть возможность поставить напоминание автору, у записи сделанной как предсказание это будет называться опубликовать выбранным (всем) число, время.

Система напоминаний нам нужна обязательно для «как предсказание», но её в скрытом виде (скрытой кнопкой) и ко всем записям. Напоминания повторного о прошедшем сроке

Изменение имя пользователя, фото, персональных данных карточки.

Редактирование списка пользователй, имеющих доступ к записям

Группа записей «Контакты» создадим сразу или пусть каждый сам создает если надо.

Сделать запись как предстказание, сон, отзыв должно быть всплытием для недопущения перегрузки страницы информацией. И в целом прошу по возможности скрывать кнопки вокруг записи.

Удалить запись. Редактирование возможно и без сохранения старого текста, но дата записи дополняется датой редактирования.

Распечатать запись.

Виды записей по минимуму – текст, фото, аудио.

Основная страница сайта

Есть скан рукописной страницы.

- автогеопозиция, измениить город. Список насленных пунктов яндекса.

- Аккаунт, вход, выход, регистрация (в зависимости от пользователя)

Дополнительно.

Использовать перетаскивание. Подтянуть файл, фотографию и т.п.

Кнопка пожаловаться на содержание

Открытие записи одной, открытие темы, открытие для всего списка друзей, открытие для указанных аккаунтов или электронным адресам.

Запись, пометить как отзыв, кнопка отзыв, запись, пометить как предсказание, кнопка предсказание. Как сон. Или вспытием, а уже потом выбор. (напомнить себе + эл.адреса, аккаунты кому еще открыть запись в указанную дату, в определённую дату).