Сайт под ключ

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Закрыт18 заявок191 просмотр

Создание сайта . тематика гравировальные услуги . сувениры и фотоперенос. на футболки кружки итд . срок 7-14дней . требования . страница на весь экран . хорошее отображение картинки. возможность заказа образца с сайта. по артикулу . интеграция с соцсетями . просмотр видеороликов. (Флэш не нужно) до 5000руб

13 лет назад
samdim51
Дмитрий 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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