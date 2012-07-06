Нужно сделать сайт проката автомобилей

Нужна CMS для сайта проката машин, система будет также системой учета клиентов. Можно писать CMS с нуля самому, можно делать уже на основе своей или в качестве модуля для любой CMS на ваш выбор, но пишите в ответе как хотели бы сделать...

1) Система создания машин, т.е. наш менеджер будет создавать каждую машину, грузить к ней фотки, описание, цены и всё прочее

2) Также система онлайн бронирования и онлайн отображения свободных машин по датам и на сегодня

3) Возможность вести клиентскую базу по каждому клиенту, либо они сами регистрируются, либо наш менеджер их регистрирует...

ТЗ приложил, указывайте бюджет и срок!