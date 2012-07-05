Нужно сделать стандартную страницу захвата (сайт воронку) с регистрационной формой. Примерный текст есть. С портфолио и ценами - в приват.
Сайт "под ключ"
Нужно разработать 1 сайт
Тематика — VoIP телефония.
Сайт 2-х язычный.
Примеры сайтов:
1. http://www.12voip.com/ — простейший
2. http://www.actionvoip.com/en/index.html — простой
структура и функционал - как у примеров
дополнительно: возможность регистрации (отключаемая или скрытая) и авторизация в личный кабинет пользователя (примитивный).
Без функционала привзяки к VoIP ПО и т.д (дорабатыватся будет отдельно)
В предложениях указвайте сроки и стоимость в зависимости от сложности сайта (приблизительную «шкалу» я привел выше).
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