Сайт "под ключ"

Нужно разработать 1 сайт

Тематика — VoIP телефония.

Сайт 2-х язычный.

Примеры сайтов:

1. http://www.12voip.com/ — простейший

2. http://www.actionvoip.com/en/index.html — простой

структура и функционал - как у примеров

дополнительно: возможность регистрации (отключаемая или скрытая) и авторизация в личный кабинет пользователя (примитивный).

Без функционала привзяки к VoIP ПО и т.д (дорабатыватся будет отдельно)

В предложениях указвайте сроки и стоимость в зависимости от сложности сайта (приблизительную «шкалу» я привел выше).