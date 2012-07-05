Сайт "под ключ"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок337 просмотров

Нужно разработать 1 сайт

Тематика — VoIP телефония.

Сайт 2-х язычный.

Примеры сайтов:

1. http://www.12voip.com/ — простейший

2. http://www.actionvoip.com/en/index.html — простой

структура и функционал - как у примеров

дополнительно: возможность регистрации (отключаемая или скрытая) и авторизация в личный кабинет пользователя (примитивный).

Без функционала привзяки к VoIP ПО и т.д (дорабатыватся будет отдельно)

В предложениях указвайте сроки и стоимость в зависимости от сложности сайта (приблизительную «шкалу» я привел выше).

13 лет назад
Befreirer
Максим 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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