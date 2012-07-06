Здравствуйте, рассмотрите пожалуйста наш заказ. Требуется создать базу данных + сайт. Составные части проекта – 1). Сервер 1 – на нем должен быть сайт + почтовый ...
Создание сайта-визитки для почтовой подписки
Здравствуйте.
Нужно создать сайт визитку, с хорошим дизайном.
Сайт должен выполнять роль подписки , через smartresponder.ru
Ждем от Вас предложений.
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