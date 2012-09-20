Верстка интернет магазина на opencart. Дизайн адаптивный
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Требуется написания софта для рассылки Viber c авторегом аккаунтов. Жду от Вас предложений. Есть полное ТЗПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Нужна верстка лендинга , лендинг классическийHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте Нужно сделать тизеры (много) для тизерных сетей, таргетмейлБаннеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
Установка яндекс метрики на сайте- прописание целей . Ждем ваших предложение.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Создание описания товаров в виде лэндинга. Большое кол-во позиций Фото предоставляем, выставлять в магазине будем сами. Работы очень много. Ждем от Вас предложенийДизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Софт будет брать товары из Excel файла с картинками , загружать на авито . На авито есть магазин в день загружать таким образом порядка 170-200 объявлений Имитация человека , то есть заливка объявления через 3-5 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайнер для выполнения ряда работ 1) Баннеры 2) Иконки 3) макеты Большой спектр задач для дизайнераДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать макет Html (красочный) письма, приходит клиентам после оформления заказа.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести сайт с codeigniter cmf на virtuemart , также рассмотрим перенос на более лучший движок ( аргументированно) Сайт интернет магазин с 3 товарами. Ждем Ваших предложенийСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется парсинг товаров с одного сайта на другой. около 2000 товаров.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется создание посадочной страницы ( Landing page) - выглядеть она должна как блог. Красивый и яркий дизайн, медицинская тематика.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Нужно перевести и озвучить с англ языка 7 минутный роли, местами обрезать видео. Ждем от Вас предложенийОзвучивание13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Требуется программист по WebAsyst Shop-Script убрать мелкие недочеты в магазине, настроить парсер. Платим хорошо. Ждем от Вас предложенийВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется обновить движок codeigniter , также нужна его настройкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет Требуется лэндинг страница с описанием товара и красочным дизайном, Лэндинг страница для интернет магазина.Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Требуется программист для решения задач по CMS , Shop-Script , работы очень много. Написание модов, отладка ПО и т.д Ждем ваших предложенийВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет Требуется перевести ролик на медицинскую тематику. Одна минута длина всего. Ждем от Вас предложениеОзвучивание9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать сайт визитку, с хорошим дизайном. Сайт должен выполнять роль подписки , через smartresponder.ru Ждем от Вас предложений.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать мануал ( инструкцию) по оплате через платежную систему onpay.ru Описать механизм оплаты + в картинках и скриншотах также подробно обьяснить Юзабилити должно быть 100% Приветствуется знание photoshop Инструкция должна быть размещена на сайте.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад