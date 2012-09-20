arteshop

Александр Рогачкин arteshop

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
С Александром отлично сработались. Четкая постановка задачи,моментальная оплата,всегда на связи. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро списались, поняли друг друга с полу слова. В течении пару минут отправил верстку. Получил очень быстро, качество проделанной работы. В своем штате есть свои программисты они были занят работой , поэтому обратился на биржу. Наш программист подтвердил хорошее знание своего дела. Всем советую и рекомендую! Буду обращаться сам
Ответный отзыв
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$38
10 баллов
13 лет назад
Перевести сайт на английский язык
Работать с Александром понравилось. Четко поставленное задание, моментальная оплата. Александр всегда доступен в сети. Всем рекомендую как очень ответственного заказчика!
Отличный исполнитель, работа выполнена в срок. Очень доволен выполненной работой, качество перевода на 5+. Супер
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Un-Real
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Модули для Oscommerce
Отличный заказчик. Оплата без задержки. Знает чего хочет
Очень граммотный , превосходный специалист .Работаю с ним давно. Одни только+++ . Все на отличном уровне, всем советую.
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SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для сайта alleo.ru (Приватно для Seba)
Рад нашему сотрудничеству! Все на высшем уровне - четкое ТЗ, своевременная оплата!
Проект выполнен на 10 баллов , учтены все замечания и комментария. Всегда в сети, работает очень быстро, приятно общаться.Легко найти общий язык, и самое главное как он реализует мои идеи .Очень граммнотно работает с шрифтами,сделал мне плюс ко все очень красивый логотип. Я доволен как слон!!!Люди знающие свое дело есть !!!СПАСИБО
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SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Баннер Flash
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата!
Отличный дизайнер, я бы сказал человек с большой буквы.Приятно работать всегда в сети. Профессиональный подход, поможет вам в реализации вашего бизнеса. Отличный мастер своего дела, мы поняли друг друга с полуслова.Очень приятно с ним работать. В следующий раз буду обращаться !!! СПАСИБО!!!!!
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