Un-Real

Виталий Раевский Un-Real

 
38 летУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессионализм, пунктуальность, точность

В долг обслуживаем завтра !

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Отзывы заказчиков
arteshop
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Модули для Oscommerce
Очень граммотный , превосходный специалист .Работаю с ним давно. Одни только+++ . Все на отличном уровне, всем советую.
Отличный заказчик. Оплата без задержки. Знает чего хочет
Ответный отзыв
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Сверстать PSD-макет под WebAsyst Shop-Script
Со сроками немного не получилось, но в целом качеством доволен.
Отличный заказчик. Пунктуальный, честный. Побольше таких!
Ответный отзыв
toneo
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Разработка под Joomla+ Virtuemart
Работа выполнена хорошо. Предоставлены по требованию техническая информация по деталям выполненной работы. Не было проблем со связью (поддерживались все мессенджеры, почта, мобильный) и сроками выполнения.
Отличный заказчик, которых мало. Очень рекомендую. Оплата не задерживается. Можно доверять
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test090
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Доработки по Shop Script
Быстро и профессионально справился с поставленной задачей! Респект.
Отличній заказчик: знает чего хочет, никогда не менят ТЗ.
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satellitpro
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Перенос интернет магазина с хоста на хост
Сделал всё отлично! Рекомендую. Хороший человек!
Людей которых мало! Знает чего хочет, целенаправленный и не мешает работать. Побольше бы таких на бирже.
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