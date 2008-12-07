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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Очень граммотный , превосходный специалист .Работаю с ним давно. Одни только+++ . Все на отличном уровне, всем советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата без задержки. Знает чего хочет
$100
10 баллов
14 лет назад
Со сроками немного не получилось, но в целом качеством доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Пунктуальный, честный. Побольше таких!
$70
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена хорошо. Предоставлены по требованию техническая информация по деталям выполненной работы. Не было проблем со связью (поддерживались все мессенджеры, почта, мобильный) и сроками выполнения.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, которых мало. Очень рекомендую. Оплата не задерживается. Можно доверять
$15
10 баллов
15 лет назад
Быстро и профессионально справился с поставленной задачей! Респект.
Ответный отзыв
Отличній заказчик: знает чего хочет, никогда не менят ТЗ.
$25
10 баллов
15 лет назад
Сделал всё отлично! Рекомендую. Хороший человек!
Ответный отзыв
Людей которых мало! Знает чего хочет, целенаправленный и не мешает работать. Побольше бы таких на бирже.