alexnovikov

Гость alexnovikov

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Честный заказчик и просто хороший человек!!!

  • Создание скрипта для HYIP

    $150

    Необходимо написать скрипт для Hyip. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка шаблона с элементами flash + баннеры

    $40

    Необходимо доработать/переработать шаблон сайта, содержащий flash. Нужно добавить текст на страницы, добавить/изменить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и во flash, изменить структуру flash. Знание flash обязательно!!! + БАННЕРЫ (480*60, 120*120) под стиль сайта... Более подробное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание скрипта для HYIP

    $100

    Необходимо написать скрипт для Hyip. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка шаблона с элементами flash + баннеры

    $40

    Необходимо доработать шаблон сайта, содержащий flash. Нужно добавить текст на страницы, добавить/изменить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и во flash. Знание flash обязательно!!! + БАННЕРЫ (480*60, 120*120) под стиль сайта...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка дизайна сайта с flash + баннеры

    $40

    Необходимо доработать шаблон Hyip сайта, содержащий flash - не для GC. HYIP - можно отнести по тематике к бизнесу. Необходимо будет добавить текст на страницы, добавить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание скрипта для HYIP

    $70

    Необходимо написать несложный скрипт. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Несложная админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка HYIP

    Здравствуйте! Необходима раскрутка HYIP-а. Опыт и примеры HYIP с которыми вы работали - обязателены!!! Без предоплаты, оплата только за реальную работу. При качественной работе - дальнейшее сотрудничество! Можно на мыло: [email protected]

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн и установка Hyip сайта

    $50

    Необходимо сделать дизайн для hyip проекта с массовыми выплатами непосредственно к e-gold счёту. Требования: 1) Скрипт автоматических и полуавтоматических массовых выплат 2) Платежная система - e-gold 3) Инсталяция на хостинге 4) Создание баннеров, логотипов Дизайн- и стиль-эскизы предоставлю!!! Полная тех. поддержка ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Un-Real
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
9 баллов
8 лет назад
Создание скрипта для HYIP
все было супер
Справился с поставленной задачей на отлично. Все моменты были учтены и точно сделаны по ТЗ. Оценка - 10 баллов. Грамотный программер, хороший собеседник. Очень рекомендую. :)
Ответный отзыв
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Изменение размера готовых баннеров
Присоединяюсь к предыдущим положительным отзывам. Хороший заказчик, приятно общаться с вежливым человеком. С оплатой проблем не было совсем.
ВЕЛИКОЛЕПНО справился с поставленной задачей буквально в считанные минуты + помог с "весом" баннеров! Очень рекомендую как специалиста широкого дизайнерского профиля!!! В общем, 10 с плюсом!!! :)
Ответный отзыв
ncu
38 летДоминиканская Республика
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Создание баннеров сайта инвест-фонда
Приятный человек и отличный заказчик! Точно знает чего хочет, что на много упрощает работу. Работать с ним очень понравилось - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Справился с поставленной задачей на отлично! Быстро, качественно и поистинне красиво!!! Очень доволен! Несомненно, будем вместе работать еще не раз! Оценка 10+
Ответный отзыв
danilishin
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Доработка шаблона с элементами flash + баннеры
На редкость честный и порядочный заказчик. Очень интересно с ним работать. Работу мне оплатил без задержек, а за терпение и старание доплатил еще и премиальные :)
ВЕЛИКОЛЕПНО справился с заданием! Условия и цена - самые приемлемые!!! Постоянно в онлайне, мгновенно реагирует на любые изменения. Оценка 20 (жаль, что такой на сайте нет!!!). С удовольствием поработаю с ним снова!!!
Ответный отзыв
xmasteer
Юрий 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
$40
10 баллов
17 лет назад
Доработка дизайна сайта с flash + баннеры
Спасибо ! С тобой всегда очень приятно работать! Честный и порядочный заказник! А такие нам редко встречаются !
Всё сделал просто ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Оперативно реагирует, постоянно в онлайне. Сделал всё, что нужно (и даже больше) в кратчайшие сроки. Работой полностью доволен!!! Оценка 10. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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