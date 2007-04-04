alexnovikov

Необходимо уменьшить уже готовые баннеры до необходимого размера. Работа маленькая, поэтому бюджет не более $5.
- Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо создать два баннера для сайта инвестиционного фонда (480*60 и 728*90) в GIF. Требования: яркость, оригинальность, выдержанный стиль, качество.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $150
Необходимо написать скрипт для Hyip. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...Завершен16 лет назад
- $40
Необходимо доработать/переработать шаблон сайта, содержащий flash. Нужно добавить текст на страницы, добавить/изменить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и во flash, изменить структуру flash. Знание flash обязательно!!! + БАННЕРЫ (480*60, 120*120) под стиль сайта... Более подробное ...Завершен17 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт для Hyip. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...Закрыт17 лет назад
- $40
Необходимо доработать шаблон сайта, содержащий flash. Нужно добавить текст на страницы, добавить/изменить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и во flash. Знание flash обязательно!!! + БАННЕРЫ (480*60, 120*120) под стиль сайта...Закрыт17 лет назад
- $40
Необходимо доработать шаблон Hyip сайта, содержащий flash - не для GC. HYIP - можно отнести по тематике к бизнесу. Необходимо будет добавить текст на страницы, добавить картинки, некоторые страницы и изменить заголовки на страницах и ...Завершен17 лет назад
- $70
Необходимо написать несложный скрипт. Сам hyip будет без регистрации со стороны вкладчика, как в GC (такой статут hyip-а - "directly"), с прямым вкладом со страницы Invest. Несложная админка, со статистикой вкладов: кто, когда и сколько. ...Закрыт17 лет назад
Здравствуйте! Необходима раскрутка HYIP-а. Опыт и примеры HYIP с которыми вы работали - обязателены!!! Без предоплаты, оплата только за реальную работу. При качественной работе - дальнейшее сотрудничество! Можно на мыло: [email protected]Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн для hyip проекта с массовыми выплатами непосредственно к e-gold счёту. Требования: 1) Скрипт автоматических и полуавтоматических массовых выплат 2) Платежная система - e-gold 3) Инсталяция на хостинге 4) Создание баннеров, логотипов Дизайн- и стиль-эскизы предоставлю!!! Полная тех. поддержка ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад