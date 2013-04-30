1. Необходимо доработать тему SKY корректного отображения на мобильных аппаратах и планшетниках или создать новую для сайта http://nedesigne.ru/ 2. Проблемы с фотогалереей: - не добавляет медиа в разделы (пишет ...
Drupal натяжка скина
Требуется на друпал 6 переделать шаблон, верстка страниц есть.
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