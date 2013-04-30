Модуль/плагин на Wordpress

Привет, нужно написать плагин который будет брать картинку из папки на сервере и генерировать автоматически новый пост в нужной категории (рубрике). Новые посты: 1) должны добавляться все сразу (по количеству картинок в папке) и 2) с определенным графиком (рендомно, раз в час, раз в день и так далее пока не выгрузит все картинки). Тайтл берем из части названия файла.

Отвечу на доп вопросы в переписке.

Спасибо.