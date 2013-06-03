Натянуть готовую верстку на вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок203 просмотра

есть готовая верстка дизайна хтмл + цсс, нужно поставить на вордпресс + настроить вордпресс.

скрины сайта в приложении

если есть вопросы, пишите в скайп brndcrte

WordPress
12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

liss_ua
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Проект выполнен профессионально, Александр ответственный человек! Рекомендую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

liss_ua
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад