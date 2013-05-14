Перенести сайт http://velothebest.com из существующей самописной CMS в другую Рассматриваются следующие CMS opencart phpshop shop-script shopcms webassyst magento Дизайн должен остаться существующий. ...
Русифицировать админку сайта на CMS Magento
Нужно русифицировать административную панель сайта сделанного на CMS Magento.
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