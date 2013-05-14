Русифицировать админку сайта на CMS Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок144 просмотра

Нужно русифицировать административную панель сайта сделанного на CMS Magento.

Magento
12 лет назад
steorin
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Хочу поблагодарить Рената за проделанную работу. Сделал все оперативно, без задержек. При необходимости все грамотно комментировал. Хороший специалист за адекватные деньги!
Приятный в общений заказчик. Все прошло хорошо. Советую работать.

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад