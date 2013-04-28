Доделать сайт на джумле

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки191 просмотр

Джумла 2.5 сайт визитка.

Оформить вывод новостей на главной(стиль в вёрстке есть сейчас выведено через кастом хтмл надо )

Оформить ленту категории новости на отдельной странице

Оформить вывод текста на страницах, посмотрите на страницах стиль есть, но он сейчас назначается руками, надо чтобы по дефолту был такой стиль текста.

Переверстать главное меню сайта, сейчас оно едет на всех мобильных устройствах(скрин прилагаю) и добавить второй уровень вложенности.

Цену ставлю высокую, работы не так много, но горят сроки мне нужно сдать это всё максимум к среде.

Joomla
12 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по Drupal

    $250

    Создается сайт на Drupal. Требуется произвести настойки, и установку модулей. Предлагается почасовая занятость. Работы много, поскольку создается многопользовательский портал с блогами, форумом, индивидуальной фотогалереей. Оплата: $8/час.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем специалиста по Joomla

    Добры день, уважаемые фрилансеры. Очень нужен на внештатную работу в студию специалист по Joomla. Оплата по проектно. Уж не обессудьте, но в связи с безответственностью собратьев, на каждое задание будет ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделка сайта на WP

    Нужно немного переделать сайт тату салона http://bpgtattoo.ru/ 1.В категориях работы и дизайн. Нужно сделать, чтобы при нажатии на фото оно увеличивалось, а не открывалась страница с этой фотографией. Также нужно сделать, чтобы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Пару задач по Magento CMS

    1. Мне нужно, чтобы на главной выводилось не 12 товаров, а 9. 2. Нужно, чтобы выводились те товары, которые я хочу и в определенном мной порядке. сайт www_coralline_kz ася: пять шесть ноль ...

    Magento
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка и доработка сайта на Joomla 2.5

    Для постоянного сотрудничества в области поддержки и развития сайта www.euni.ru требуется профессионал с отличным знанием движка Joomla 2.5. Основные направления работы: доработка темплейта, верстка, программирование, установка и настройка модулей, опционально: внутренняя оптимизация (SEO). ...

    JavaScriptJoomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист Битрикс

    $5000

    Добрый день коллеги набираем в команду фрилансеров человека который знает битрикс проектов много,после тестов возьмем в разработку крупного портала

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад