Доделать сайт на джумле

Джумла 2.5 сайт визитка.

Оформить вывод новостей на главной(стиль в вёрстке есть сейчас выведено через кастом хтмл надо )

Оформить ленту категории новости на отдельной странице

Оформить вывод текста на страницах, посмотрите на страницах стиль есть, но он сейчас назначается руками, надо чтобы по дефолту был такой стиль текста.

Переверстать главное меню сайта, сейчас оно едет на всех мобильных устройствах(скрин прилагаю) и добавить второй уровень вложенности.

Цену ставлю высокую, работы не так много, но горят сроки мне нужно сдать это всё максимум к среде.