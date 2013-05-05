Нужен специалист по Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка144 просмотра

Создается сайт на Drupal. Требуется произвести настойки, и установку модулей. Предлагается почасовая занятость. Работы много, поскольку создается многопользовательский портал с блогами, форумом, индивидуальной фотогалереей.

Оплата: $8/час.

Drupal
12 лет назад
soldata
Олег 
51 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tory2323
Ярослав 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$250
60 дней

Заявки фрилансеров

tory2323
Ярослав 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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