Нужно создать портал на Joomla 1.5 с Mighty Resources для сайта сделать шаблон полностью создать через типы пункты меню наполнить категориями и разделами строительные работы пользователь должен иметь возможность ...
Срочно помощь специалиста по CMS Drupal
У меня имеется сайт на резервном домене (огромное количество ценного контента). Таксономия и структура контента прописана полностью, вся внутренняя перелинковка на ноды сделана правильно, сайт пока без дизайна и закрыт от поисковиков, хотя, в принципе, готов к "запуску".
Мне необходим специалист, свободно работающий с "движком" Drupal (последних версий), чтобы выполнить или помочь выполнить следующие виды работ:
1. Перенести сайт с одного домена на другой
2. Применить шаблон дизайна, подкорректировать стили (шрифты, цвета и т.п.)
3. Открыть сайт для поисковиков и произвести "тонкую" его настройку
Оставляйте свои координаты с кратким комментариями под проектом!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо, подкорректировать шаблон на WordPress. Изменить, фон, кнопки, настроить виджеты, поставить форму подписки, виджеты социальных сетей. http://ladythebest.ru/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Неудачно обновил WP до самой актуальной версии, в админке перестал нормально работать визуальный редактор - не переключает на режим отображения исходного кода. Нужно поправить. Пробовал перезаливать файлы из скачанной чистой версии 3.5.1, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно на простенький сайт на joomla поставить второй языкСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать сайт на основе квикстарта джумлы Тематика сайта ремонт Тексты, картинки есть. Сроки до завтрашнего вечера. С меня своевременная оплата + отзывСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Производим поиск php + mysql программиста, который может выполнять задачи среднего и высокого уровня сложности. Если вы не уверены в своих силах, не беритесь. 3 программиста отказались от задания т.к не ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, работу планируем начать в мае, в первых числах В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5000
Проект очень похож на сайт фриланса, но с немного другими функциями. Реализация предполагается на CMS Wordpress. Техзадание в файле. Стоимость предлагается к обсуждению. Нужна команда для реализации. Максимальный срок исполнения ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад