Срочно помощь специалиста по CMS Drupal

У меня имеется сайт на резервном домене (огромное количество ценного контента). Таксономия и структура контента прописана полностью, вся внутренняя перелинковка на ноды сделана правильно, сайт пока без дизайна и закрыт от поисковиков, хотя, в принципе, готов к "запуску".

Мне необходим специалист, свободно работающий с "движком" Drupal (последних версий), чтобы выполнить или помочь выполнить следующие виды работ:

1. Перенести сайт с одного домена на другой

2. Применить шаблон дизайна, подкорректировать стили (шрифты, цвета и т.п.)

3. Открыть сайт для поисковиков и произвести "тонкую" его настройку

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