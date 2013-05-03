Корректировка шаблона WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок199 просмотров

Необходимо, подкорректировать шаблон на WordPress. Изменить, фон, кнопки, настроить виджеты, поставить форму подписки, виджеты социальных сетей. http://ladythebest.ru/

WordPress
12 лет назад
seryy
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Все четко и профессионально! Руслан с работой справился быстро и качественно, я доволен! Рекомендую!!!
рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад