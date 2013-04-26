Перенести сайт на Modx Есть сайт www.studybritish.com.ua Прикрутить сайт к админке и перенести весь нынешний контент на него. Срок по договоренности. ...
На сайт поставить 2ой язык
Нужно на простенький сайт на joomla поставить второй язык
Заявки фрилансеров
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