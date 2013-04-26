На сайт поставить 2ой язык

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок134 просмотра

Нужно на простенький сайт на joomla поставить второй язык

Joomla
12 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров