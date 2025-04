Перенос сайта на NETCAT

Здравствуйте!

Если проект на NETCAT. После переноса на новый хост выдает ошибку Subdivision with id does not exist. Нужно сделать что-то дно:

- попробовать найти ошибку и исправить

- перенести лично весь проект

Проект находится по адресу http://fleetmanagement.ru/.

Версия которую перенести по адресу 46.4.132.162 fleetmanagement.ru

Жду предлодений.