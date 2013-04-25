Добрый день. Нужен интернет-магазин светильников. HTML-верстка есть. Ищу ответственного человека, который хорошо знает Opencart. Прошу дать ссылку, где можно увидеть, созданные Вами, интернет-магазины на Opencart. ...
Перенос сайта на NETCAT
Здравствуйте!
Если проект на NETCAT. После переноса на новый хост выдает ошибку Subdivision with id does not exist. Нужно сделать что-то дно:
- попробовать найти ошибку и исправить
- перенести лично весь проект
Проект находится по адресу http://fleetmanagement.ru/.
Версия которую перенести по адресу 46.4.132.162 fleetmanagement.ru
Жду предлодений.
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