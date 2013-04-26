Верстальщик-администратор Joomla CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок173 просмотра

Добрый день!

Ищется фрилансер с опытом администрирования сайтов на Joomla 1.5 / 2.5

Предлагаю работу по проектам со сдельной оплатой, либо оплату по часам. Рассмотрю ваши предложения с расценками.

Большинство работ заказываю заранее, ставлю более чем достаточные сроки.

Объем работы от 5 до 30 часов в месяц.

Основные задачи:

Верстка шаблонов для Joomla

Внесение изменений в шаблоны, доработка

Подбор, установка и настройка типовых функциональных модулей

Размещение и обновление материалов на сайте

Обновление и добавление проектов в портфолио

Будет плюсом грамотный русский и желание самостоятельно делать рерайты технических статей (строительство и ремонт, автомобили)

Базовые знания SEO приветствуются

Предпочитаемая связь - email, gtalk, при неодходимости skype

Оплата - Яндекс.Деньги

Joomla
12 лет назад
acidovsky
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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