Перенести сайт

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Закрыт6 заявок150 просмотров

Добрый день! Наш дизайнер сделал простенький сайт на wix.com. Нужно перенести сайт с wix.com на движок джумла или какой другой, чтобы он не висел на wix.com . Сайт сделан очень просто.

В принципе, нужно перенести дизайн. Сайт сделан очень просто — пара таблиц — и все. Его легко будет умеющему человеку сделать на хтмл и интегрировать в джумлу.

Joomla
12 лет назад
yesodot
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад