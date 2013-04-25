Добрый день! Наш дизайнер сделал простенький сайт на wix.com. Нужно перенести сайт с wix.com на движок джумла или какой другой, чтобы он не висел на wix.com . Сайт сделан очень просто.

В принципе, нужно перенести дизайн. Сайт сделан очень просто — пара таблиц — и все. Его легко будет умеющему человеку сделать на хтмл и интегрировать в джумлу.