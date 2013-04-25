Нужны мелкие доработки по Joomla + VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки162 просмотра

Нужны небольшие доработки.

Часть из них решаются в 2 минуты (убрать или перевести слово), часть могут требовать знаний программирования и/или верстки.

Сайт http://bit.ly/11GypmO

Обязательно скайп! Если из Украины, то желательно телефон.

Оплата по факту

Указываете свою готовность, стоимость

Оценочно план работ

http://i.shotnes.com/a/25/zzpgfwkt.ld1_517924cae247f.png

http://i.shotnes.com/a/25/quomtsup.upr_517924f8e2e20.png

Joomla
12 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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