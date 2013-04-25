Нужно перевести сайт на расширенную версию Host CMS, применив все функции новой версии, сменить хостинг и всякие мелочи переделать. Сайт ecn-dmitrov.ru, всё наполнение нужно сохранить, но применить новые возможности расширенной версии
Нужны мелкие доработки по Joomla + VirtueMart
Нужны небольшие доработки.
Часть из них решаются в 2 минуты (убрать или перевести слово), часть могут требовать знаний программирования и/или верстки.
Обязательно скайп! Если из Украины, то желательно телефон.
Оплата по факту
Указываете свою готовность, стоимость
Оценочно план работ
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