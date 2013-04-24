Разработка сайта на Ruby on Rails (Refinery CMS)

Требуется Ruby-программист для разработки сайта на фреймворке Ruby on Rails (Refinery CMS) - (верстка + программирование). Детальное описание проекта во вложении. Приоритет отдается индивидуальным разработчикам (не компаниям).

Проект представляет собой веб-сайт для благотворительного фонда. Через сайт можно совершать пожертвования (необходимо подключить платежную систему).

Каждая страница должна быть выполнена в виде шаблона CMS. Меню редактируемое, с возможностью создания подменю.

Структура простая:

1. Главная

2. Фонд

3. Новости

4. Акции

5. Интернаты

6. Отчеты

7. Партнеры

8. Волонтеры

9. Помочь

10. Форум (будем делать позже)

11. Контакты