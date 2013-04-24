Разработка сайта на Ruby on Rails (Refinery CMS)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка142 просмотра

Требуется Ruby-программист для разработки сайта на фреймворке Ruby on Rails (Refinery CMS) - (верстка + программирование). Детальное описание проекта во вложении. Приоритет отдается индивидуальным разработчикам (не компаниям).

Проект представляет собой веб-сайт для благотворительного фонда. Через сайт можно совершать пожертвования (необходимо подключить платежную систему).

Каждая страница должна быть выполнена в виде шаблона CMS. Меню редактируемое, с возможностью создания подменю.

Структура простая:

1. Главная

2. Фонд

3. Новости

4. Акции

5. Интернаты

6. Отчеты

7. Партнеры

8. Волонтеры

9. Помочь

10. Форум (будем делать позже)

11. Контакты

Ruby
12 лет назад
connecticus1
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров