Требуется сделать автоматический импорт товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки137 просмотров

http://www.domprazdnik.ru/family/ JB Zoo

Нам нужно сделать автоматический импорт товаров.

Вопрос такой - у нашего клиента около 100 тысяч штук товара, по 5-8 тысяч товара от одного поставщика.

Вбивать такое количество товара вручную просто нереально.

Соответственно нужно решение.

Ваши предложения? Срок/цена? Срок - как можно быстрее, задача ASAP.

12 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$530
7 дней
Владимир просто нереально крутой разработчик по парсингу товаров: разобрался в структуре нестандартного компонента Джумлы, разъяснил как работать с прайсами, и пофиксил все возникшие недоработки, при этом всё - в срок. Я очень доволен совместным сотрудничеством.
Отличный заказчик, прислушивается к пожеланиям и предложениям, четкое задание, своевременная оплата.

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Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад