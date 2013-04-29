Требуется сделать автоматический импорт товаров

Владимир просто нереально крутой разработчик по парсингу товаров: разобрался в структуре нестандартного компонента Джумлы, разъяснил как работать с прайсами, и пофиксил все возникшие недоработки, при этом всё - в срок. Я очень доволен совместным сотрудничеством.