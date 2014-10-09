Mamon

Владимир Ткаченко Mamon

 
33 годаУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
парсеры, граберы, интернет магазины, скрипты и модули для сайтов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vitaliilunko
Виталий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
2 балла
5 лет назад
Исправить недоработки на сайте opencart 1.5.3.1
Исполнитель пропал и не доделал работу
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать парсер
Все понравилось! Советую!
Все хорошо
Ответный отзыв
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$220
10 баллов
9 лет назад
Парсинг каталога запчастей
Общением остались довольны. Совместную работу решили отложить из-за занятости исполнителя.
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
XenonJV
Жанна 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Сделать парсер информации с сайта
Владимир показал себя как профессиональный программист, с которым можно работать. Рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Устранить проблемы Opencart
Все хорошо! рекомендую
Отличный заказчик, моментальная оплата, рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
28 отзывов(-2)
от $50
от 1 дня
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