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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
5 лет назад
Исполнитель пропал и не доделал работу
$120
10 баллов
8 лет назад
Все понравилось! Советую!
Ответный отзыв
Все хорошо
$220
10 баллов
9 лет назад
Общением остались довольны. Совместную работу решили отложить из-за занятости исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую
$150
10 баллов
9 лет назад
Владимир показал себя как профессиональный программист, с которым можно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую
$60
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо! рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, моментальная оплата, рекомендую.
Веб-программирование
28 отзывов(-2)
от $50
от 1 дня
#207