Устранить проблемы Opencart

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Устранить следующие проблемы

1. После импортирования товаров,добавляются товары,но введя в поиске к примеру goodridge вылетают варианты,сразу выбираем в строке поиска и пишет товар не найден,хотя если нажать на кнопку поиск он выдаст результаты и можно заходить в каждый товар,ошибки нет

2.Навигация ,если на странице больше 100 товаров,то не появляется переход на другие страницы

3.Невозможно добавлять фото к товарам,подвисает загрузка фото к товарам.

4.настроить yml выгрузку,так как перестала работать