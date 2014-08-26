Устранить проблемы Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки144 просмотра

http://chinatuning.ru/

Устранить следующие проблемы

1. После импортирования товаров,добавляются товары,но введя в поиске к примеру goodridge вылетают варианты,сразу выбираем в строке поиска и пишет товар не найден,хотя если нажать на кнопку поиск он выдаст результаты и можно заходить в каждый товар,ошибки нет

2.Навигация ,если на странице больше 100 товаров,то не появляется переход на другие страницы

3.Невозможно добавлять фото к товарам,подвисает загрузка фото к товарам.

4.настроить yml выгрузку,так как перестала работать

Opencart
11 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$60
1 день
Все хорошо! рекомендую
Отличный заказчик, моментальная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад