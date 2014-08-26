Необходимо сайт http://stanzdorovei.ru/ работающий на джумла 1.5 обновить до джумла 3-х(последней стабильной версии). Также надо исправить верстку, либо сверстать по новому. От вас сроки и бюджет.
Устранить проблемы Opencart
Устранить следующие проблемы
1. После импортирования товаров,добавляются товары,но введя в поиске к примеру goodridge вылетают варианты,сразу выбираем в строке поиска и пишет товар не найден,хотя если нажать на кнопку поиск он выдаст результаты и можно заходить в каждый товар,ошибки нет
2.Навигация ,если на странице больше 100 товаров,то не появляется переход на другие страницы
3.Невозможно добавлять фото к товарам,подвисает загрузка фото к товарам.
4.настроить yml выгрузку,так как перестала работать
Выбранный исполнитель
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