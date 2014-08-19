Натянуть HTML на Wordpress

Честно говоря, ждал до последнего то, что у человека взыграет совесть и он доделает обещанную работу. В начале Никита охотно взялся за работу, постоянно был на связи. Когда работа была еще не закончена попросил аванс, который я ему без проблем дал. Потом через время попросил всю сумму, обещая что доделает работу в ближайшие дни. И пропал. На мои вопросы о том, что происходит, вовсе удалил из контактов в скайпе и стал игнорировать до тех пор, пока я не пригрозил ему соответствующими жалобами. После моих предупреждений опять вышел на связь и вроде бы начал делать установку шаблона на wordpress, но все время бросал, мотивируя это тем, что уже устал и хочет спать. Кормил "завтраками". И вот уже неделю, как человек снова не выходит на связь, а сегодня опять удалил из контактов в скайпе. Видимо, по-хорошему не понимает и не хочет отвечать за свои действия. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы он понял то, что за все нужно отвечать и что безнаказанности не существует. В общем, крайне не рекомендую работать с данным "кидалой".