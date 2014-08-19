Необходимо сайт http://stanzdorovei.ru/ работающий на джумла 1.5 обновить до джумла 3-х(последней стабильной версии). Также надо исправить верстку, либо сверстать по новому. От вас сроки и бюджет.
Натянуть HTML на Wordpress
Имеется шаблон веб-студии на HTML.
Необходимо натянуть его на CMS Wordpress - возможно где-то упростить, что-то изменить и т.д.
Скрин главной страницы прилагаю.
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