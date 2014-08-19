Страница каталога и товара в Drupal Commerce

Здравствуйте! Нужен человек который разбирается в Drupal Commerce для создания страницы каталога плюс страница одного товара. На странице каталог фильтры. Верстку делать не нужно, Только все вывести, связи с таксономией уже есть. Нужно сделать в точности как на скринах. Оплата почасовая, плачу после 5-10 часов работы сразу.

Каталог - http://awesomescreenshot.com/0663c6y607

Страница одного товара - http://awesomescreenshot.com/0b83c6yhd9

Корзина - http://awesomescreenshot.com/0893c6zafa

Требования.

Делать нужно качественно, в краткие сроки, каждый день. Возможно с Вами будет работать ещё один программист так как сроки маленькие.

Срок - 7 дней максимум.