Нужно верстку положить на вордпресс

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок147 просмотров

Здравствуйте. Нужно готовую верстку на вордпресс положить. Цена вопроса 1000 рублей.

WordPress
11 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nechaeff
Егор 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Nechaeff
Егор 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад