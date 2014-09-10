Nechaeff

Егор Nechaeff

 
47 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Wordpress разработки.

Изучил на высоком уровне CMS Wordpress, что позволяет мне воплотить любые Ваши пожелания в коде. Делаю валидную верстку из PSD макетов, создаю темы различного уровня сложности, разрабатываю свои и изменяю чужие плагины.

WordPressВерстка из PSD
Отзывы заказчиков
molokos
Артем 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта
Отзыв недоступен.
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sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать простую тему WP на основе html-верстки
Отзыв недоступен.
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alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Категории пользователей WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hostrm
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
6 баллов
9 лет назад
Нужно верстку положить на вордпресс
Отзыв недоступен.
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gruff777
Евгений 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Улучшить вставку картинки товара. Магазин на WP.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва(-1)
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
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