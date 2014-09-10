Wordpress разработки.
Изучил на высоком уровне CMS Wordpress, что позволяет мне воплотить любые Ваши пожелания в коде. Делаю валидную верстку из PSD макетов, создаю темы различного уровня сложности, разрабатываю свои и изменяю чужие плагины.
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$30
10 баллов
9 лет назад
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$15
10 баллов
9 лет назад
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$30
10 баллов
9 лет назад
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$25
6 баллов
9 лет назад
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$50
9 баллов
9 лет назад
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Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
3 отзыва(-1)
от $30
от 3 дней
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Тестирование сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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