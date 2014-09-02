Улучшить вставку картинки товара. Магазин на WP.

Есть 2 сайта на движке WordPress.

(Полная версия ТЗ со скринами - в приложении).

На одном товары вставляются удобно (в рамках ТЗ назовем его стеклодверь), на втором – не удобно (в рамках ТЗ назовем его двериевро).

1. Нужно, чтобы в админке сайта двериевро можно было вставить новый товар также, как через админку сайта стеклодверь.

Как вставляются товары на сайт стеклодверь и какой функционал требуется внедрить на двериевро:

Пример двери:

http://steklo-dver.ru/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/steklyannaya-dver-sea-2/

Таблицы в ней – указываются менеджером хтмл кодом в коде записи.

1. Картинка двери – загружается как миниатюра записи и сама автоматически выравнивается движком до нужных размеров:

- На странице с дверью

(http://steklo-dver.ru/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/steklyannaya-dver-sea-2/)

размер картинки - 192px × 480px

-В рубрике с дверями также появляется картинка этой двери, размером: 80px × 202px. http://steklo-dver.ru/category/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/

Соответственно, на двериевро нужно, чтобы картинка двери подгружалась также, но:

- На странице с дверью размер картинки становился - 185px × 430px (высотой 430)

http://www.dverieuro.ru/steklyannye-dveri/akma/exclusive/sea/steklyannaya-dver-sea-24/#more-11527

Причем на странице с товаром картинка двери должна появляться слева.

-В рубрике с дверями также появляется картинка этой двери, размером: 86px × 200px. (шириной 86).

http://www.dverieuro.ru/dveri/steklyannye-dveri/akma/fruits-vegetables/sea/

2. Стоимость двери

Также на сайте стеклодверь на странице добавления записи (двери) есть поле в разделе «Произвольные поля» под названием «Стоимость».

При заполнении этого поля - выводится стоимость двери в рубрике, содержащей с эту дверь:

http://steklo-dver.ru/category/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/

Со словом «Стоимость»: значение руб.

Нужно сделать такие же произвольные поля на сайте евродвери.

И также организовать вывод цены в разделах с дверями, например в таких:

http://www.dverieuro.ru/dveri/steklyannye-dveri/akma/fruits-vegetables/sea/

Прочие особенности:

1. Нужно, чтобы можно было загрузить таким образом картинку двери любого формата:

gif, jpeg, png, bmp и т.д.

2.Нужно, чтобы можно было поменять картинку двери.

3. Нужно,чтобы на сайте ЕвроДвери загружаемая картинка при выводе на странице или в рубрике с дверьми автоматически изменялась по ШИРИНЕ до размеров, указанных в ТЗ.

4. В результате внедрения данного функционала, весь прежний функционал сайта должен работать корректно, также как и раньше и не должен генерить баги.

5. В результате внедрения данного функционала, весь прежний дизайн сайта должен отображаться корректно, включая те элементы, которые появятся при внедрении этого функционала.

6. Исполнитель должен самостоятельно провести полное тестирование разработанного им модуля, несколько раз.