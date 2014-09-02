Срочно нужны разработчики UMI.CMS, пошло много заказов: Что получите: - позадачную оплату (от доработки / переноса сайтов до сайтов с нуля - натяжка / программинг); - колоссальный опыт в ...
Улучшить вставку картинки товара. Магазин на WP.
Есть 2 сайта на движке WordPress.
(Полная версия ТЗ со скринами - в приложении).
На одном товары вставляются удобно (в рамках ТЗ назовем его стеклодверь), на втором – не удобно (в рамках ТЗ назовем его двериевро).
1. Нужно, чтобы в админке сайта двериевро можно было вставить новый товар также, как через админку сайта стеклодверь.
Как вставляются товары на сайт стеклодверь и какой функционал требуется внедрить на двериевро:
Пример двери:
http://steklo-dver.ru/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/steklyannaya-dver-sea-2/
Таблицы в ней – указываются менеджером хтмл кодом в коде записи.
1. Картинка двери – загружается как миниатюра записи и сама автоматически выравнивается движком до нужных размеров:
- На странице с дверью
(http://steklo-dver.ru/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/steklyannaya-dver-sea-2/)
размер картинки - 192px × 480px
-В рубрике с дверями также появляется картинка этой двери, размером: 80px × 202px. http://steklo-dver.ru/category/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/
Соответственно, на двериевро нужно, чтобы картинка двери подгружалась также, но:
- На странице с дверью размер картинки становился - 185px × 430px (высотой 430)
http://www.dverieuro.ru/steklyannye-dveri/akma/exclusive/sea/steklyannaya-dver-sea-24/#more-11527
Причем на странице с товаром картинка двери должна появляться слева.
-В рубрике с дверями также появляется картинка этой двери, размером: 86px × 200px. (шириной 86).
http://www.dverieuro.ru/dveri/steklyannye-dveri/akma/fruits-vegetables/sea/
2. Стоимость двери
Также на сайте стеклодверь на странице добавления записи (двери) есть поле в разделе «Произвольные поля» под названием «Стоимость».
При заполнении этого поля - выводится стоимость двери в рубрике, содержащей с эту дверь:
http://steklo-dver.ru/category/catalog/steklyannyie-dveri/steklyannyie-dveri-imaginination/steklyannyie-dveri-sea/
Со словом «Стоимость»: значение руб.
Нужно сделать такие же произвольные поля на сайте евродвери.
И также организовать вывод цены в разделах с дверями, например в таких:
http://www.dverieuro.ru/dveri/steklyannye-dveri/akma/fruits-vegetables/sea/
Прочие особенности:
1. Нужно, чтобы можно было загрузить таким образом картинку двери любого формата:
gif, jpeg, png, bmp и т.д.
2.Нужно, чтобы можно было поменять картинку двери.
3. Нужно,чтобы на сайте ЕвроДвери загружаемая картинка при выводе на странице или в рубрике с дверьми автоматически изменялась по ШИРИНЕ до размеров, указанных в ТЗ.
4. В результате внедрения данного функционала, весь прежний функционал сайта должен работать корректно, также как и раньше и не должен генерить баги.
5. В результате внедрения данного функционала, весь прежний дизайн сайта должен отображаться корректно, включая те элементы, которые появятся при внедрении этого функционала.
6. Исполнитель должен самостоятельно провести полное тестирование разработанного им модуля, несколько раз.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо время от времени вносить доработки и правки на сайт. Движок Битрикс. Подробности в личку.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт boccara.ru шапка (position: fixed;) в браузере Android 4.2.2 плавает при скроле страницы. Можно посмотреть в эмуляторе https://www.manymo.com/ Нужно исправить или подскажите причину и способ.Закрыт11 лет назад
Необходимо добавить нужные инфоблоки в карту сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Цель – автоматизация работы тур агентства Суть – скрипт проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте консульства. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте - задача такая... Есть сайт на котором пользователи создают свой аккаунт на отдельном поддомене и добавляют записи. В настоящее время записи добавляются в одну таблицу в бд ( бд мускуль) и так как ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно Часть натяжки уже готова! Сайт каталог с запросом цен. Фильтры, загрузка прайса из exel. Оплату будем проводить по готовности работ. Работа до получения оплаты на вашем ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
http://abbat.kubanoit.ru/ Сайт на modx revo. Нужно доработать на сайте: - корзину (добавить выбор дилеров) - на главной на ссылку "продавцы оборудования" прикрутить просмотр дилеров для пользователей указавших свои данные - ...Закрыт11 лет назад
- $14
Требуется программист,разбирающийся в Drupal,для небольшой доработки сайта на этой CMS. Подробности скину. Бюджет 500 руб. Оплата wmr (или в крайнем случае ЯД) после приёмки результата. В случае успешного сотрудничества,хотели бы работать и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
День добрый. В команду требуется разработчик Symfony 2 Framework. Работа через Git и Redmine. Оплата почасовая, вебмани, киви, ЯД. Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад