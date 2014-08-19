Нужно разделить пользователей

Здравствуйте - задача такая...

Есть сайт на котором пользователи создают свой аккаунт на отдельном поддомене и добавляют записи. В настоящее время записи добавляются в одну таблицу в бд ( бд мускуль) и так как записей уже много - стало очень тормозить добавление-редактирование этих записей и при этих действиях очень нагружается диск ( хотя оочень неслабый выделенный сервер и все оптимизации бд уже сделаны, включая временные таблицы в памяти)

Требуется N количеству пользователей создавать отдельную таблицу и туда добавлять эти записи.

Тоесть например у пользователей от 1-100 -- одна таблица для записей, далее создается автоматом таблица ( или создать вручную несколько таблиц и скрипт будет писать новых пользователей свыше лимита в новую таблицу)

Таким образом помоему сделано на вордпрессе.

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