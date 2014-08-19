Имеется модуль каталога товаров на базе движка Wordpress. Требуется реализовать: - прикрутить новую тему дизайна (уже есть верстка) - фильтр элементов по производителю - редактирование товаров в административной части ...
Нужно разделить пользователей
Здравствуйте - задача такая...
Есть сайт на котором пользователи создают свой аккаунт на отдельном поддомене и добавляют записи. В настоящее время записи добавляются в одну таблицу в бд ( бд мускуль) и так как записей уже много - стало очень тормозить добавление-редактирование этих записей и при этих действиях очень нагружается диск ( хотя оочень неслабый выделенный сервер и все оптимизации бд уже сделаны, включая временные таблицы в памяти)
Требуется N количеству пользователей создавать отдельную таблицу и туда добавлять эти записи.
Тоесть например у пользователей от 1-100 -- одна таблица для записей, далее создается автоматом таблица ( или создать вручную несколько таблиц и скрипт будет писать новых пользователей свыше лимита в новую таблицу)
Таким образом помоему сделано на вордпрессе.
Пишите Ваши сроки и цены
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно Часть натяжки уже готова! Сайт каталог с запросом цен. Фильтры, загрузка прайса из exel. Оплату будем проводить по готовности работ. Работа до получения оплаты на вашем ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
http://abbat.kubanoit.ru/ Сайт на modx revo. Нужно доработать на сайте: - корзину (добавить выбор дилеров) - на главной на ссылку "продавцы оборудования" прикрутить просмотр дилеров для пользователей указавших свои данные - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $14
Требуется программист,разбирающийся в Drupal,для небольшой доработки сайта на этой CMS. Подробности скину. Бюджет 500 руб. Оплата wmr (или в крайнем случае ЯД) после приёмки результата. В случае успешного сотрудничества,хотели бы работать и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
День добрый. В команду требуется разработчик Symfony 2 Framework. Работа через Git и Redmine. Оплата почасовая, вебмани, киви, ЯД. Спасибо.Закрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо выяснить причину медленной работы http://goo.gl/0FTb5u Сайт на vps но все равно тормоза. В комментарии опишите - подобный опыт - и примерную цену. СпасибоВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен опытный программист для доработки сайта на DLE. Основный задачи: правки верстки, правки в CMS, написание модулей и парсеров, работа с редиректами. Более подробное при личной переписке. Бюджет 30К рублей. ...Закрыт11 лет назад
Полный/неполный рабочий день - доступность, ответственность, честность. Знание основных CMS, верстка, программирование. От 4 часов в день, оплата по договоренности.Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Как понятно из темы, мы хотим использовать MODx, но необходимо реализовать там не стандартные вещи. То есть нужен "большой" опытный специалист как в MODx так и вообще в программировании умеющий решать любую задачу на ...Закрыт11 лет назад
Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8). Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с последующей продажей П.О. для выполнения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад