Доработка DLE (модули, парсеры, правки верстки)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужен опытный программист для доработки сайта на DLE. Основный задачи: правки верстки, правки в CMS, написание модулей и парсеров, работа с редиректами. Более подробное при личной переписке.

Бюджет 30К рублей.

Опыт работы с DLE приветствуется.

Исполнители должны иметь более 10 отзывов.

Со студиями не сотрудничаю.

DLE
11 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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