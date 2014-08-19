Сайт boccara.ru шапка (position: fixed;) в браузере Android 4.2.2 плавает при скроле страницы. Можно посмотреть в эмуляторе https://www.manymo.com/ Нужно исправить или подскажите причину и способ.
Доработки сайта на движке Битрикс
Необходимо время от времени вносить доработки и правки на сайт. Движок Битрикс. Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
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