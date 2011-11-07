Требуется реализация ограничения скорости скачивания файлов с одного сервера для пользователей сайта на DLE. Система должна позволять задавать скорость скачивания (например, 100 кБ) для всех пользователей, кроме определенных групп, которым будет предоставлен доступ без ограничений или с ограничениями по количеству потоков. Задача включает настройку прав доступа и управление скоростью передачи данных.
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Требуется разработать дизайн и сверстать адаптивный шаблон для DLE 14.3. Верстка должна быть легкой и мобильной, с минимальным количеством графики и удобной навигацией. Примеры будут предоставлены в переписке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
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