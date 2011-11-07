molokos

Артем molokos

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ограничить скорость скачивания файлов

    Требуется реализация ограничения скорости скачивания файлов с одного сервера для пользователей сайта на DLE. Система должна позволять задавать скорость скачивания (например, 100 кБ) для всех пользователей, кроме определенных групп, которым будет предоставлен доступ без ограничений или с ограничениями по количеству потоков. Задача включает настройку прав доступа и управление скоростью передачи данных.

    DLE
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • DLE - дизайн + верстка

    Требуется разработать дизайн и сверстать адаптивный шаблон для DLE 14.3. Верстка должна быть легкой и мобильной, с минимальным количеством графики и удобной навигацией. Примеры будут предоставлены в переписке.

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Прикрепить рекламу ко всем ссылкам

    Сайт на движке DLE новости добавляются через html редактор без использования доп.полей Новостей несколько тысяч, почти везде идет надпись Скачать : название файла, нажимаем и качаешь файл соответственно. Есть задача, ко всем ...

    DLEHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • В топ яндекса

    Нужен человек который будет двигать сайт в топ яндекса по разным ключевым фразам, тематика софт-игры, статьи пишу постоянно, подкидывать ключевики могу часто, сайт давно в сети, яндекс с ним дружит.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • "Меры, принятые вручную" от Google, надо исправить

    $300

    Ситуация следующая, адрес сайта rsload.net, пару дней назад увидел спад трафика, перешел в панель, в разделе меры принятые в ручную читаю следующее "Совпадения на всем сайте Некоторые меры, принятые вручную, действуют в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт по перекачке с ФО

    $1000

    Нужно создать сайт и разработать скрипт или доработать уже готовые если таковые имеются, который будет перекачивать файлы с платных ФО. В целом нужен аналог multidown.co.il Человек вошел, зарегистрировался, оплатил аккаунт ( систему платежей ...

    JavaScriptPHP
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    Сайт tbprog.ru на wordpress, нужно его доработать. 1 раздели блок популярное и последнее на два отдельных 2 программы на сайте будут в основном обновляться, а не добавлять новые, поэтому надо, чтобы при обновлении ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Seo-cпециалист

    $350

    Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обновить DLE 8.2 на 9.4

    Стоит нуллед версия 8.2 купил лицензию 9.4, надо обновить движок до этой версии, чтобы остался прежний шаблон, новости и установленные модули, в общем, чтобы все было как раньше только в новой лицензионной версии. Из ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвинуть запрос в ТОП10 Яндекса

    Сайт был в яндексе на 3 месте по запросу ключи для nod32, за последние недели две он выпал оттуда на 3 страницу, по какой причине не известно, сайт никогда не раскручилвася никаким методами, все статьи ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$260
10 баллов
4 года назад
DLE - дизайн + верстка
DLE
Все отлично, оплата без проблем, задание понятное. Артем постоянно на связи. Доволен сотрудничеством!
Очень рад, что согласился работать с Алексеем, все сделал быстро, качественно, настоятельно советую!
Ответный отзыв
knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Прикрепить рекламу ко всем ссылкам
DLEHTML
Общительный заказчик. Все время на связи, если есть вопросы по заданию. Своевременная оплата. Рекомендую.
Человек справился с заданием быстро и качественно, помог сделать лучше чем хотелось мне, негатива в общении не вызвал, спасибо за помощь
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Seo-cпециалист
Артем, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Работал с человеком, за 5 месяцев было потрачено 50 т.р., результат 250-300 человек в сутки посещаемость. Для меня как заказчика это крайне мало, может в целом это и считается хорошим результатом, судить не берусь. С отчетами была беда, часто они были с опозданиями, один раз на месяц задержка была. В целом негатива нет, просто хотелось бы более быстрого результата и отдачи, в итоге вышло вот так, плохо или хорошо не могу судить.
Ответный отзыв
maddog670
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
$50
10 баллов
14 лет назад
Обновить DLE 8.2 на 9.4
DLE
Человек очень приятный в общении. Не куда не гнал, ничего. Помогал в некоторых ситуациях. Всем бы таких заказчиков. Думаю будем в дальнейшем работать. Всего хорошего и дальнейшего выздоравливания!!!
Могу сказать только хорошие слова Человек вошел в мое положение и до 4 утра провозился, причем было очень много дополнительного материала для работы, который не входил в план, новый форум и так далее. Сделал все быстро и качественно, очень рад, всем рекомендую с ним работать!
Ответный отзыв