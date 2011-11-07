Работал с человеком, за 5 месяцев было потрачено 50 т.р., результат 250-300 человек в сутки посещаемость. Для меня как заказчика это крайне мало, может в целом это и считается хорошим результатом, судить не берусь. С отчетами была беда, часто они были с опозданиями, один раз на месяц задержка была. В целом негатива нет, просто хотелось бы более быстрого результата и отдачи, в итоге вышло вот так, плохо или хорошо не могу судить.